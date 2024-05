Benevento - irregolarità nell’erogazione idrica a Pacevecchia per un guasto improvviso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di unsulla rete in zona, giá da queste ore e fino ad ultimazione lavori si potranno verificarequali bassa pressione e mancanza d’acqua nelle seguenti strade: parte di Viale Guido d’Orso, Via Carlo Levi e Via Vincenzo Bellini. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. E che è possibile ricevere tutti gli avvisi in tempo reale sul proprio cellulare registrandosi al canale Telegram di GESESA INFORMA o al Canale WhatsApp. L'articolo proviene da Anteprima24.it.