Roma - ‘Datemi tutti i soldi o vi ammazzo’ | rapinatore tenta il colpo in farmacia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Hato di mettere a segno una rapina in, minacciando la titolare dell’attività e una dipendente con un coltello da cucina. Paura nell’esercizio commerciale di via Gino Capponi, nel quartiere Appio -Tuscolano, sabato mattina, quando un uomo con volto coperto con occhiali da sole è entrato per mettere a segno una rapina. Rapina in– Ilcorrieredellacittà.comCon un coltello ha minacciato titolare e dipendente dellaIl malvivente s’è avvicinato al bancone e puntando il fendente contro la proprietaria e una dipendente, si è fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa. Non soddisfatto, si è recato dietro il bancone e ha maneggiato la cassa e altri cassetti per verificare la presenza di altro denaro, per poi darsi alla fuga. Iltivo di fuga Uscito dall’esercizio ...