Finge di essere investito da un’auto sulle strisce pedonali | torna la truffa del pedone a Roma – Video

Non è finita la querelle tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro , dopo l’intervista della produttrice discografica a Belve. Nel dialogo con Francesca Fagnani aveva dato dell’«ingrato» al cantante perché, a suo dire, è stato tra gli artisti che meno le hanno riconosciuto meriti nel suo successo ... Continua a leggere>>

La truffa del pedone: si butta a terra finge di essere investito VIDEO - si butta a terra fingendo di essere stato colpito. Ecco a voi, la truffa del pedone. Il video, pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, è stato girato nel quartiere Don Bosco di Roma. Clicca qui ...

Continua a leggere>>

"C'è un accesso anomalo sul suo conto": truffata da una finta operatrice della banca, fa bonifici per migliaia di euro - Il termine “spoofing” viene utilizzato per indicare una gamma di attacchi informatici: il truffatore nasconde la propria identità fingendo di essere una fonte affidabile per ottenere accesso a ...

Continua a leggere>>

Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi: "Costretto a dimagrire e fingere di essere etero" - Tiziano Ferro: “Sono stato costretto a dimagrire e fingere di essere etero" Dopo è arrivato l’affondo più importante, quando il cantante di Rosso Relativo ha condiviso un articolo di MOWMag che ...

Continua a leggere>>