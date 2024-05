(Di giovedì 2 maggio 2024) Meno di un anno faha salutato il PSG per volare in, ma il ricco contratto non lo ha convinto a proseguire la sua avventura: il centrocampistariin

verratti offerto al Barça ma solo 5% dei tifosi lo vuole - Il Barcellona è alla ricerca di un 'pivote', così' viene chiamato questo ruolo in Spagna, per il suo centrocampo e arriva la notizia, pubblicata dal 'Mundo Deportivo' sia sull'edizione in edicola che ...

Continua a leggere>>

"Barcellona, torna l'interesse per verratti: i dettagli" - Il club blaugrana avrebbe individuato nel calciatore italiano il profilo giusto per il centrocampo, ma ci sarebbero delle condizioni ...

Continua a leggere>>

verratti è stufo del qatar, si è proposto al Barcellona: vuole tornare in Europa dopo una stagione - Marco verratti si è già pentito dell'avventura intrapresa in qatar. A meno di un anno dal suo trasferimento l'ex giocatore del PSG sente la mancanza dell'Europa e sta facendo di tutto per tornare a ...

Continua a leggere>>