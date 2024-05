Isola dei Famosi - Pietro Fanelli attacca Fedez sui social | Nano burattin - piccolo uo -o, ringrazia che

Dopo l’addio all’ Isola dei Famosi , Pietro Fanelli è tornato alla sua vita. L’ex naufrago ha annunciato l’intenzione di dire la sua sul reality: “Appena arrivo in Italia mi siedo in un posto comodo e pubblico un video in cui mi esprimo sull’argomento dell'” Isola dei Famosi ”. La prima stoccata, ... Continua a leggere>>

Nei giorni scorsi Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei Famosi e nella puntata di lunedì 29 aprile il poeta ha spiegato il perché dell’abbandono del programma , rivelando di non reggere più né la sensazione di malessere che provava, né gli attriti con il resto del gruppo. A differenza di ... Continua a leggere>>

pietro Fanelli contro Fedez: "Nano, burattino e piccolo uomo" - All'Isola dei famosi, dopo essere stato isolato per giorni a causa di una missione, pietro Fanelli ha litigato praticamente con tutti gli altri concorrenti prima di decidere di abbandonare e ritirarsi ...

Isola, la fidanzata di pietro critica Luxuria: 'Una conduttrice che prende in giro' - Sui social la fidanzata di pietro Fanelli ha avuto da ridire sulla conduzione di Vladimir Luxuria e per come ha salutato il compagno ...

pietro Fanelli furioso con Fedez: “Nano burattino, ringraziami per essere venuto nel tuo podcast. Continua a fare la tua beneficenza” - L’ex naufrago dell’Isola dei famosi, pietro Fanelli, continua a far parlare di sé. Dopo essersi ritirato dal gioco è tornato sui social per una stoccata a Fedez. Il rapper, interpellato dal podcast Gu ...

