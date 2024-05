‘Noi è Io Sono’ | cos’è e cosa vuole il gruppo che rifiuta tutto Anche patente di guida e bollette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Precisano subito che non sono un partito né un sindacato, e nemmeno un movimento e un’associazione, né alcuna altra forma di “aggregazione corporativa”. Sono un “insieme di uomini e donne vivi e autodeterminati, in coordinata cooperazione, in Pace, Amore e Armonia”. Così si presentaè Io, la costola italiana deinternazionale One People La Nazione che ha lo scopo di condividere “intenti comuni, per l’unica Terra, l’unica Acqua, l’unica Aria, l’unico Etere, l’unica Energia, in ogni e tutte le emanazioni, come unico Popolo dell’unica Nazione dell’Umanità”. Negli ultimi tempiè Io, cheil termine ‘setta’, è salito agli onori delle cronache nel Bresciano, prima con l’esibizione di unafai da te firmata col sangue alla polizia ...