Milan-Genoa - arbitrerà Prontera | solo due precedenti col Diavolo

I pronostici di Gollo Predictor per la 35ª giornata di Serie A - Scopriamo i suggerimenti della nostra intelligenza artificiale per i principali incontri in programma nel weekend ...

Continua a leggere>>

I pronostici di Gollo Predictor, Roma-Juve e non solo... - Milan e Genoa si scontreranno domenica 5 maggio alle ore 18.00 ... 2-2 per i giallorossi contro il Napoli e 0-0 per i bianconeri contro il Milan. Nelle 4 giornate precedenti la Juve ha collezionato 2 ...

Continua a leggere>>

Milan Genoa, prevista una contestazione a San Siro: il MOTIVO e cosa farà la Curva Sud - Milan Genoa, prevista una contestazione a San Siro: il MOTIVO e cosa farà la Curva Sud nel match di domenica prossima Sono settimane difficili in casa Milan, dall’eliminazione in Europa League alla sc ...

Continua a leggere>>