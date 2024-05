Il filorusso Ivanishvili evoca il momento Yanukovich per la georgia - Un segnale piuttosto chiaro. georgia, deputato di opposizione mostra le ferite provocate dalla polizia: "Sono il segno della Russia" Recitava un comunicato di Sogno georgiano per la ...

Video. Ucraina, missile balistico russo su Odessa: decine di feriti - Un missile balistico russo ha colpito Odessa nella tarda serata di mercoledì, ferendo almeno quattordici persone, secondo i servizi di emergenza locali. Nova Poshta, un'azienda ucraina di consegne e ...

georgia, scontri a Tblisi durante una manifestazione: oltre 60 arresti - Oltre 60 persone sono state arrestate in georgia durante le proteste contro la controversa legge sulle influenze straniere, che molti considerano molto simile a quella in vigore in Russia. Diversi man ...

