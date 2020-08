Il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria sullo scandalo bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla vicenda del 'bonus Covid partite Iva', questa mattina ha inviato una richiesta di informazioni all'Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall'Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse. Le richieste del Garante della privacy all'Inps Il Garante chiede all'Inps di conoscere, in particolare quale sia la "base giuridica del trattamento effettuato sui dati personali dei soggetti interessati; l'origine e tipi di dati personali trattati, riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale", le "modalità con cui è stato effettuato il trattamento, con ... Leggi su agi

