Bonus Inps: Juri Imeri, leghista di Treviglio, fra i furbetti. Malgrado lo stipendio da sindaco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tra i politici che hanno chiesto il buono Covid figura anche il sindaco di Treviglio, il leghista Juri Imeri, che ha ottenuto i 600 euro del Bonus per le partite Iva Malgrado percepisca i 3.300 euro lorde al mese previsti per i sindaci all guida di paesi con più di tremila abitanti. Il sindaco ha poi spiegato di aver invitato il proprio commercialista a non richiedere i mille euro di maggio.I consiglieri d’opposizione a Treviglio, del Pd, di Forza Italia e dei 5 Stelle Erik Molteni, Laura Rossoni, Cristina Ronchi, Gianluca Pignatelli ed Emanuele Calvi non hanno risparmiato critiche: “Tra le vittime dei commercialisti che hanno fatto richiesta del Bonus Inps da 600 euro ... Leggi su huffingtonpost

Tra i politici che hanno chiesto il buono Covid figura anche il sindaco di Treviglio, il leghista Juri Imeri, che ha ottenuto i 600 euro del bonus per le partite Iva malgrado percepisca i 3.300 euro l ...ROME, 12 AGO - League leader Matteo Salvini said Monday that any elected officials belonging to his party who applied for a benefit designed to help the self-employed get through the coronavirus emerg ...