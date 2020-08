Acerra, 7 casi di Coronavirus alla Villa dei Fiori: chiusi tre reparti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Acerra. Sette contagiati, di cui sei tra medici e infermieri, e tre reparti chiusi nella clinica Villa dei Fiori di Acerra. Lo rende noto il sindaco Raffaele Lettieri che, attraverso un post su Facebook, fa sapere di aver ricevuto una comunicazione da parte dell’Asl circa le disposizioni messe in atto. Acerra, 7 casi di Coronavirus … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

