Simon Cowell, papà di X Factor, sta meglio dopo l’incidente: «Prima di usare una bici elettrica, meglio leggere il manuale» (Di martedì 11 agosto 2020) È stato operato alla schiena dopo un brutto incidente in bicicletta a Malibu, in California, negli Usa: Simon Cowell, re dei talent show e papà di format come America’s Got Talent e X Factor, ha subito un’operazione di cinque ore nella notte di sabato. Secondo Variety l’operazione è durata cinque ore. «Ha subito gravi ferite, ma è stato fortunato», scrive People citando una fonte vicina al produttore. Qualche ora dopo il magnate della musica e giudice del talent show ha inviato «un enorme ringraziamento a tutte le infermiere e ai dottori», per lui tra le «persone più simpatiche che abbia mai incontrato». Cowell è stato portato in ospedale dopo essere ... Leggi su open.online

EmmaSty72424382 : Simon cowell cade dalla bicicletta elettrica e si rompe la schiena, sarà sottoposto ad un delicato intervento. (Sar… - PAKUSTIDDIES : @LEVICUMSOCK simon cowell, levi, ice - chiaracoeur : honestly chi cazzo se ne frega come sta simon cowell - Louie_Tommo_ : RT @brightawae: la bici // simon cowell - 4aer0n : @maddietpwk Simon Cowell eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… -