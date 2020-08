San Salvatore Telesino, il Sindaco attacca: “Minoranze in riva al mare o alla deriva?” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Sindaco di San Salvatore Telesino, Massimo Romano, che attacca i rappresentanti dei gruppi di minoranza che hanno disertato l’ultima seduta del consiglio comunale. Di seguito il testo: “Nel Consiglio Comunale tenutosi in data odierna (lunedì 10 ndr.) i rappresentanti dei gruppi di minoranza hanno disertato la seduta. I proclami di questi personaggi, rispetto al coinvolgimento, alla partecipazione, al confronto e all’essere dalla parte del popolo e del proprio elettorato, non corrispondono nella maniera più assoluta all’effettivo comportamento. La loro inadeguatezza ed inutilità politica è ... Leggi su anteprima24

