Regionali Puglia, Altieri, Lega,: 'Nostra agricoltura vessata da Emiliano' (Di martedì 11 agosto 2020) BARI - 'L'agricoltura è il nostro tesoro più importante e da Lesina a Leuca, purtroppo, in questi anni di governo di sinistra è stata abbandonata e vessata da codici, norme, divieti e prescrizioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

elenabonetti : Il Senato ha approvato il dl sulla doppia preferenza in #Puglia per garantire la parità di genere nelle consultazio… - elenabonetti : Con emozione oggi ho controfirmato il decreto sulla doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali in Puglia,… - HuffPostItalia : 'Cercasi ragazze in topless per un film'. L'appello dell'assessora candidata alle Regionali in Puglia - VideoAndria : #andria: Antonio Nespoli candidato alle regionali per Forza Italia, il partito - baritoday : Alberghi, ristoranti e commercio i settori più colpiti in Puglia dall'emergenza covid: 'Servono interventi immediat… -