Bielorussia: ucciso un manifestante, la Tikhanovskaya in Lituania (Di martedì 11 agosto 2020) Seconda notte di scontri per le proteste contro il risultato delle elezioni che hanno visto il presidente uscente Lukashenko. 'La violenza contro chi protesta non e' la risposta' sottolnea il ... Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : ELEZIONI IN BIELORUSSIA La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue, ecco cosa sta accadendo - fattoquotidiano : La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue: ucciso un manifestante, feriti e 3000 arresti. Lui: “Proteste dirette… - MediasetTgcom24 : Voto in Bielorussia, manifestante ucciso in scontri #bielorussia - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Voto in Bielorussia, manifestante ucciso in scontri #bielorussia - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Voto in Bielorussia, manifestante ucciso in scontri #bielorussia -