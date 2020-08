Massimo Giletti minacciato dal boss: sotto scorta da due settimane (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti minacciato da Graviano, sotto scorta da due settimane. Ora chiede al ministro Bonafede: “Perché soltanto adesso?”. Massimo Giletti foto la7Forse non tutti lo sanno, anche perchè certe notizie preferiscono non darle per motivi di sicurezza, ma Massimo Giletti è costretto a vicere sotto scorta dei carabinieri da almeno due settimane. Le sue inchieste a Non è l’Arena hanno indispettito i boss mafiosi e al conduttore sarebbero arrivate minacce gravi da Filippo Graviano, soggetto di spicco in Cosa Nostra. Un provvedimento, quello adottato dalla ministra Luciana Lamorgese, ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - gaiatortora : Solidarietà a Massimo Giletti. Ora continua il silenzio? #Gilettisottoscorta - CuccioloWS : RT @ritadallachiesa: Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza... ammesso che ce l’abbia. Massimo Giletti sotto scorta dei carabinieri htt… - Today_it : Il dramma di Giletti, assegnata la scorta al giornalista #tv: 'Sono molto dispiaciuto' -