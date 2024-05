Tiro con l’arco - l’Italia punta al pass individuale maschile per Parigi nel Preolimpico Europeo di Essen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Giornata di vigilia in vista deldicon, in programma ada domenica 5 a lunedì 6 maggio. La località tedesca, che ospiterà successivamente i Campionati Europei da mercoledì 8 a domenica 12 maggio, sarà teatro di un evento cruciale in ottica qualificazione olimpicaverso i Giochi di2024. Ilcontinentale mette in palio infatti 3 quote individuali (al massimo una per nazione) per genere, con il requisito minimo però di arrivare almeno ai quarti di finale per garantirsi almeno la possibilità di un eventuale ripescaggio (gli atleti fuori dalla top8 non verranno presi in considerazione)., già certa di uno slotfemminile grazie al ...