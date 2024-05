Ascolti tv 3 maggio 2024 | i David battono Viola Come il Mare Ottimo Nuzzi

(Di sabato 4 maggio 2024) Glitv di ieri venerdì 3hanno registrato perdi Donatello su Rai1 2.818.000 spettatori, 17.3% di share che rappresenta un vero e proprio record. Il debutto della seconda stagione diilsu Canale 5 (QUI anticipazioni seconda puntata) è stato visto da 2.899.000 spettatori, 16.9% di share. Su Mediaset Infinity, le prime tre puntate pubblicate in anteprima lo scorso 24 aprile hanno raccolto oltre 3 miioni di ore viste diventando così il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital. Su Rete 4 Quarto Grado ha conquistato .000 spettatori, share del %. Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Diabolik Ginko all'Attacco! Rai3 Milva, Diva per Sempre Italia 1 Tata Matilda e il ...

