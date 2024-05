Pioli è in pole position | il profilo convince tutti nella società

Stefano Pioli non sarà più l' Allenatore del Milan nella stagione 2024-2025. Chi al suo posto? Al momento sarebbero due le opzioni 'calde' Continua a leggere>>

Napoli alla ricerca del Nuovo allenatore . Conte e Gasperini i principali candidati, con Pioli più defilato . De Laurentiis riflette. In casa Napoli tiene banco la questione relativa alla scelta del Nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i ... Continua a leggere>>

Napoli: pioli adesso è il piano A ma c'è anche l'ipotesi della conferma di Calzona - De Laurentiis ha individuato nell'allenatore del Milan il profilo giusto per rilanciare gli azzurri De Laurentiis sembra deciso ad affidare il Napoli a Stefano pioli, attualmente ancora legato al Mila ... Continua a leggere>>

IL COMMENTO - Romano: "Conte ha aperto al Napoli, Gasperini e pioli restano alternative valide" - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Twitch di SoSFanta: "Il Milan è un grande punto interrogativo. C'è stato questo discorso avanzato da m ... Continua a leggere>>

Allenatore Milan, sorpasso completato: il nuovo nome in pole - Allenatore Milan, il Milan ha già pronto un nuovo nome per la panchina che piace anche ai tifosi rossoneri: è un ex della Serie A. Continua a leggere>>