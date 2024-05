Carriere separate per i magistrati - la politica e la giustizia si dividono

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 4 maggio 2024) Ex pm non sono d’accordo come Santalucia: “Una riforma che indebolirà tutti”. Costa di Azione: “Penso sia positivo” Un problema che si trascina da anni. Un dibattito su cui, spesso e volentieri, si accende un fuoco che poi si espande e diventa incendio. Argomento? Leper i, con due concorsi diversi per diventare giudice o pm. E’ quello che vuole proporre il Governo, con due Consigli superiori della magistratura, per essere valutati, ma entrambi sempre diretti e presieduti dal presidente della Repubblica, ma con i togati scelti per sorteggio. E infine, sopra a tutto, un’Alta Corte esterna al Csm per sanzionare chi ha sbagliato. “In questo modo si rischia di affondare un sistema che ha permesso di combattere fenomeni come la mafia e di debellarne altri come il terrorismo. O abbiamo dimenticato il sacrificio ...