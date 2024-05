Un giorno e una notte arrampicato su una gru - Moretti | Sono vittima della giustizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Da più di 24 ore Leonardosi trova su un gru di un cantiere attiguo al palazzo didi Firenze. Non ha scelto a caso la locationsua protesta: il 62enne, residente in Umbria, si reputa infatti. Stamani, grazie alla mediazionedigos, è stato fissato un incontro a mezzocon il pm Christine Von Borries, che anche ieri ha cercato di parlare con, senza però convincerlo finora a scendere. L'uomo ha passato lasulla gru, probabilmente avvolto in un sacco a pelo. Non ha ricevuto viveri, che probabilmente aveva con sé nello zaino con cui ieri mattina è entrato nel cantiere di Novoli ed è salito sulla gru, su cui ancora si trova. Da ...