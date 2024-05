Ancora un incidente sul lavoro - morto operaio 46enne a Brindisi

Un operaio 46enne di Latiano è morto questa notte in seguito ad un Incidente sul lavoro che si è verificato all’interno di un zuccherificio a Brindisi. A quanto si apprende l’uomo era impegnato per conto di una ditta esterna in alcune attività di manutenzione sull'impianto, quando per cause in ... Continua a leggere>>