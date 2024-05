Milan - ultimo assalto a Thiago Motta | per convincerlo a tradire la Juve ci prova

Panchina Milan , per il dopo Stefano Pioli Zlatan Ibrahimovic non vuole rinuncia re alla carta Thiago Motta : ma occhio alla Juventus… Come Joshua Zirkzee, il Milan vuole anche Thiago Motta . La dirigenza rossonera è rimasta incantata dal gioco del Bologna e crede che grandi meriti siano da attribuire ... Continua a leggere>>

thiago Motta Juve: l’accordo non è chiuso e Ibrahimovic lo tenta. ULTIME - thiago Motta Juve: l’accordo non è chiuso e Ibrahimovic lo tenta. ULTIME sul futuro dell’allenatore del Bologna La Juve è in vantaggio per l’ingaggio di thiago Motta. E’ lui il prescelto di Giuntoli i ... Continua a leggere>>

De Calò: “Ad oggi è la Juve l’anti-Inter per l’anno prossimo. Il milan invece…” - "Ci si muove tra incognite e sorprese. E per ora si va verso un dualismo Inter-Juve. I bianconeri comandano il gruppo lanciato nella rincorsa" ... Continua a leggere>>

Zirkzee Juve, sfida col milan: il Bologna chiede 60 milioni. E il Bayern… - Zirkzee Juve, sfida col milan: il Bologna chiede 60 milioni. E il Bayern… La situazione dell’attaccante olandese Zirkzee è il pezzo pregiato di mercato del Bologna e su di lui ci sono Juve, milan e Ar ... Continua a leggere>>