Panchina Milan - arriva Conceicao? Ecco come giocherebbe la squadra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 4 maggio 2024), il profilo di Sergioper il dopo Stefano Pioli è salito nelle quotazioni:la… Nelle ultime ore, il nome di Sergioè salito notevolmente nelle quotazioni per il sostituto di Stefano Pioli. Ilha grande stima nell’attuale allenatore del Porto e sa che il profilo in questione potrebbe dare una grossa scossa a tutto l’ambiente, considerando anche la grande esperienza in campo internazionale del tecnico. Con l’ex Inter e Lazio vicino alladel club di via Aldo Rossi, la domanda che sorge spontanea è:potrebbe giocare ildi? Partendo dal modulo, non dovrebbe esserci una vera ...