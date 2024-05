Incidente in uno zuccherificio di Brindisi | operaio 46enne muore nella notte per emorragia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Undi 46 anni ha perso la vita questanell’ennesimosul lavoro. La tragedia è avvenuta all’interno delloEridania,zona industriale di: l’uomo, originario di Latiano, era impegnato in attività di manutenzione su un nastro trasportatore per conto di una ditta esterna quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto vittima di un grave infortunio. Secondo le prime ricostruzioni, il nastro trasportatore avrebbe tranciato il braccio dell’, provocandogli unaingente. I soccorsi del 118, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno ...