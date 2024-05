Correa fa tremare l’Inter! Valutazioni diverse fra club e Inzaghi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) Il fallimento dial Marsiglia è evidenziato dai numeri: siamo al 4 maggio e non ha ancora fatto un gol in stagione.rischia di ritrovarselo sul groppone e da Tuttosport emerge come la società eabbiano ideesu di lui. UN DISASTRO – Dodici partite in Ligue 1, sei in Europa League e nemmeno un gol. L’unica gioia stagionale di Joaquinè il rigore trasformato nella serie finale col Benfica, che ha portato il Marsiglia in semifinale di Europa League. Dove giovedì ha pareggiato per 1-1 contro l’Atalanta, nell’andata al Vélodrome. Partita dove – ovviamente –non ha giocato perché il tecnico Jean-Louis Gasset (a differenza di Simone) l’ha evidentemente bocciato.spera in un miracolo dell’OM: dovesse ...