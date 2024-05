Alle prossime elezioni europee ci sarà un convitato di pietra | l’industria delle armi

(Di sabato 4 maggio 2024) di Enza Plotino che è riuscita, attraverso un’intensa attività di lobbying ad ottenere dall’Unione Europea fiumi di denaro per armare le guerre. In Italia, si fa a gara per ignorare la questione. Basta spulciare le liste elettorali dei partiti di sinistra (a destra lesono una risorsa non un problema), in vistadi giugno per rendersi conto di quanto sia spinosa la parola pace, con un Pd che candida nelle proprie liste autorevoli e strenui difensori dello stopguerre, ma continua a votare a favore dell’invio diin Ucraina, e poche altre timide aperture nelle altre liste. Solo Michele Santoro ha dato al rifiuto di tutte le guerre il rilievo che meriterebbe e con la sua lista ha fatto della pace il proprio manifesto politico-elettorale, denunciando ...

Non si spengono le polemiche dopo le dichiarazioni del generale Vannacci sulle Classi separate per gli alunni con disabilità . Nelle ultime ore è partita anche una petizione che già ha superato le 8mila adesioni. L'articolo Classi separate per alunni con disabilità , parte una petizione per chiedere ...

The axis of upheaval. Questo il suggestivo titolo – "asse della rivolta", gioco di parole col risalente "axis of evil", asse del male – che Andrea Kendall-Taylor e Richard Fontaine appongono al loro articolo sul nuovo numero di Foreign Affairs per definire quell'insieme di Stati (Cina, Russia, ...

Il Padre Giuseppe Bonacina è candidato sindaco con una lista di centrodestra, mentre il figlio Federico si presenta come consigliere per la squadra avversaria di centrodestra. Succede a Valgreghentino, comune di 3.400 abitanti in provincia di Lecco.

Sandro Gozi del Pd ricandidato in Francia: in lizza per il secondo mandato - Il segretario generale del Partito Democratico europeo ed eurodeputato uscente di Renew Europe, Sandro Gozi, sarà ricandidato in Francia alle ...

elezioni Europee 2024: domani 5 maggio scade la domanda per gli studenti fuorisede - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.

Crozza/Meloni: «Alle elezioni europee sulla scheda potete pure scrivere solo "Daje!"» - Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle ...