Il Manifesto di Ventotene - incontro con la Fabbrica delle idee

(Di sabato 4 maggio 2024) Arezzo, 4 maggio 2024 – Lunedì 6 maggio dalle 17,30 alle 20 nella sala convegni della Cgil in via Monte Cervino ad Arezzo appuntamento con la conferenza sul tema «A 80 anni dalla pubblicazione deldi- per un’Europa libera ed unita - A che punto siamo?», introduce Mauro Seppia, La, con interventi di Riccardo Nencini – Presidente Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Irene Agnolucci - ricercatrice dell’Università Bocconi, alla presenza dei rappresentanti Cgil, Cisl, Uil, Arci, Acli. Nel 1941 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, confrontandosi con altri confinati dell’isola di, deportati dal regime fascista, iniziarono la stesura di un documento per una Europa unita, libera. Una visione avveniristica ed ottimistica, ...