Partito democratico sale al 20,4% - Fratelli d’Italia resta stabile | cosa dicono i sondaggi politici

Articolo pubblicato venerdì 03 Maggio 2024, 17:29 Nuova settimana, nuovi sondaggi politici . La Supermedia di questa settimana registra la crescita del Partito democratico con un +0,6, che guadagna terreno in tutti i sondaggi presi in considerazione e amplia così, di oltre 4 punti, il vantaggio su ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito nel Paese con il 27,2% dei consensi, in aumento dello 0,3% rispetto alla scorsa rilevazione dell'8 aprile. Lo dice un sondaggio del 24 aprile realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta in vista delle prossime elezioni ... Continua a leggere>>