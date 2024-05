Banche | in Italia chiuso uno sportello su cinque

(Di sabato 4 maggio 2024) Inanni oltre 5mila sportelli bancari hannoi battenti. In calo anche il numero dei dipendenti, passato da 278mila a 262mila (-6%)

In Indonesia è allerta massima per cinque eruzioni vulcaniche. Nella regione più esterna dell’ Indonesia un vulcano il 17 aprile ha ripetutamente eruttato proiettando una colonna di fumo per oltre due chilometri verso il cielo e ha costretto centinaia di persone all’evacuazione, al punto che le ... Continua a leggere>>

Presezzo. Traffico in tilt sul l’asse interurbano in una mattinata da incubo, quella di martedì (30 aprile), a causa di un Maxi incidente che ha bloccato la circolazione. Il sinistro si è verificato quando erano da poco passate le 9.20, nel tratto di strada tra le uscite di Terno d’Isola e di ... Continua a leggere>>

Ladri in cinque ditte a San Polo di Piave: via soldi e attrezzi. Saccheggiata la zona industriale - In azione nella notte del Primo maggio quando le attività erano ferme: bottino da migliaia di euro ... Continua a leggere>>

Aereo finisce fuori pista a Olbia, ecco cosa è successo - Per oltre cinque ore, ieri, lo scalo olbiese è rimasto chiuso al traffico aereo, con centinaia di passeggeri ammassati davanti ai gate e ai banchi per i check-in. Un interminabile pomeriggio di caos e ... Continua a leggere>>