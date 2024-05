La Giornata della Lentezza è particolare | comincia il 6 maggio e non si sa quando finisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) A quasi 78 anni, riesco a raccordare mente e corpo e a rallentare, un corpo invecchiato con una testa che corre. Non bastano lo yoga, la respirazione, la meditazione, ci vuole testa o come direbbe Enzo Jannacci ci vuole orecchio, per creare un silenzio interiore e fare spazio al nostro cambiamento. Sono stato a lungo il “profeta”anche a causa delle 18 Giornate, a Milano, New York, Londra, Shanghai, Tokyo, Parigi, Venezia, Caltanissetta, Barga, di quattro libri, ma quest’anno non mi sono lasciato prendere dalla foga nell’organizzare lache ho vissuto per anni come ossimoro vivente mentre con i miei amici de L’Arte del Vivere coninvitavamo tutti a rallentare correvamo come pazzi per organizzarla. Oggi ha trovato la sua forma: un invito a ...