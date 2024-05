Studenti terroristi? No - soltanto viziati

(Di sabato 4 maggio 2024) C'è chi paragona le proteste in corso nei campus americani a quelle del 1968 contro la guerra in Vietnam, ma non trovo la similitudine azzeccata

Le università in fiamme - Le università in fiamme In questi giorni, le immagini della polizia che entra nella Columbia University per sgombrare la Facoltà ... Continua a leggere>>

I campus Usa e la trave nell'occhio - Biden è intervenuto. Richiesto da rettori, sindaci e poliziotti. Con uno sgombero efficace e indolore, le autorità Usa hanno “liberato” le università presidiate ... Continua a leggere>>

La Turchia blocca il commercio con Israele. Tel Aviv: “Erdogan è un dittatore” - Applaude gli studenti filo palestinesi in protesta negli Usa e in Europa, però vieta manifestazioni in patria e censura i giornalisti. Secondo Reporter senza frontiere, il Paese è al 158° posto (su ... Continua a leggere>>