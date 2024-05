Un’edizione da record per il trofeo giovanile di pallacanestro Guido Guidelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Arezzo, 4 maggio 2024 – . La Scuola Basket Arezzo ha archiviato la trentanovesima edizione della manifestazione con un bilancio particolarmente positivo dove sono stati registrati numeri da primato in termini di presenze in campo e sugli spalti che hanno testimoniato la bontà di un format volto ad abbinare sport e turismo. Il torneo “”, infatti, è riuscito a confermarsi come un volano per la promozione e la valorizzazione del territorio con circa millesettecento persone che, per tre giorni, hanno soggiornato in quattordici alberghi convenzionati e in altre strutture della Provincia, garantendo un significativo indotto economico. Le cartine e i dépliant distribuiti dalla Fondazione Arezzo Intour sono andati esauriti in poche ore, mentre i volontari della Sba sono stati a disposizione per fornire ogni informazione utile per conoscere le bellezze locali, ...