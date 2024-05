Aiutare Kiev non è morire per la Francia

(Di sabato 4 maggio 2024) Fin dal primo giorno dell'invasione russa nessuno ha mai pensato, scritto o sostenuto che l'Ucraina avrebbe potuto resistere con le sole proprie forze all'urto dell'ex Armata Rossa, che per la verità fin da subito mise in mostra una debolezza insospettabile

" aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace, perché se Kiev perde Putin non si siederà mai al tavolo della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la prima sessione del G7 a Capri. Oggi, ha ricordato il ministro, sarà presente ai lavori anche il segretario generale ... Continua a leggere>>

