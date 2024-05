I controlli antiriciclaggio nel calcio | altro bluff o rivoluzione?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Il mondo delsta assistendo a una fase di implementazione di stringenti regolamentazioni, che interessano direttamente le società calcistiche e gli agenti. Il Parlamento europeo ha di recente approvato un regolamento che obbliga i 27 Stati membri dell’Ue ad adottarlo entro i prossimi 36 mesi. Questo regolamento, concepito per contrastare i flussi di denaro sporco derivanti da evasione fiscale o attività illecite a livello internazionale, colpisce in modo particolare ilprofessionistico, noto per la sua popolarità globale e i vasti interessi finanziari. La nuova normativa richiede che “agenti/procuratori calcistici” e “società calcistiche professionistiche” monitorino i flussi finanziari e verifichino la legittimità delle operazioni, astenendosi dalle transazioni sospette e segnalandole alle autorità ...