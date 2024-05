Partite oggi - stasera e domani | guida alla Diretta TV

(Di sabato 4 maggio 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C,

Fase Salvezza Serie A2 2023/24 – La presentazione della 1^ giornata - CALENDARIOAl via la fase Salvezza di Serie A2 Old Wild West 2023/24, alla quale partecipano le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi ... Continua a leggere>>

Celta Vigo-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici - Celta Vigo-Villarreal è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici ... Continua a leggere>>

Serie D, girone F: ultima giornata, L’Aquila-Notaresco in diretta tv su Rete8 e Matese-Chieti in diretta streaming su www.rete8.it - Si gioca l'ultima giornata della regular season in serie D. Le abruzzesi del girone F impegnate per i 90' conclusivi, ma non per tutte: L'Aquila e Avezzano sono attese dai play-off, il Chieti prova a ... Continua a leggere>>