Primavera 1 Inter per l’allungo in casa col Verona Baldini in pole per il dopo Chivu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Tre giornate al termine e tre punti di vantaggio sulla Roma: all’capolista servono gli ultimi strappi per chiudere il campionato al primo posto e tuffarsi nella post season. Il salto del primo turno, garantito alle prime due classificate, è quasi certezza: +8 sull’Atalanta terza. Le voci di mercato soffiano già sulla squadra, concorteggiato dall’Ajax. Per la sua successione,sei anni nel settore giovanile e lo scudetto del 2022, sarebbe già pronto l’attuale allenatore del Trento in Serie C (impegnato nei playoff) Francesco. Intanto testa alche arriva oggi a Milano per la sfida delle ore 13. I nerazzurri,i quattro pareggi di fila e il ko col Lecce tra febbraio e marzo, hanno cambiato marcia: poker di vittorie con Frosinone (1-0), Sassuolo (3-0), ...