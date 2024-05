Il futuro delle relazioni amorose al tempo dei social | intanto - mantenete l’equilibrio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) “L’amore è un’amicizia che ha preso fuoco. All’inizio una fiamma, molto graziosa, spesso calda e ribelle. Poi una luce tranquilla e costante, che indica la via”. L’autore di queste parole è forse inaspettato: in un mondo dove un gesto (lo swipe) può decidere il destino di una relazione, ci siamo ispirati a chi con una mossa poteva abbattere un muro (si fa per dire), Bruce Lee. L’amore può partire anche da un piccolo lampo, come quello di una notifica, ma funziona solo se dura nel. E in? Web,e app di incontri già oggi hanno cambiato il modo in cui cerchiamo l’anima gemella, ma hanno anche complicato la ricerca del vero amore. Le prospettive appaiono piuttosto confuse, tra speranze e distopie. Sono molteplici le strade che scienza e tecnologia possono aprire (alcuni esempi: partner-robot, bioingegneria, medicina ...