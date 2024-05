(Di sabato 4 maggio 2024) Teme contagi sommersi Eric Topol, fondatore e direttore Scripps Research Translational Institute. L'unico caso documentato finora in un lavoratore del settore lattiero-caseario in Texas "E' possibile/probabile che altre persone siano state infettate" dal virus dell'A(H5N1) ad alta patogenicità che sta alimentando l'epidemia in corso tra le vacche negli Usa, "ma non siano state diagnosticate".

aviaria, allarme per l'epidemia tra i bovini Usa: i sintomi del primo uomo infettato. L'esperto: «Probabili altri casi» - Dopo il Covid-19, l'influenza aviaria potrebbe scatenare la prossima pandemia Se fino a poco tempo fa si pensava che fosse una malattia trasmissibile solo tra animali, abbiamo avuto il ... Continua a leggere>>

aviaria, scienziato Usa: “Probabili altri casi umani non diagnosticati” - " E' possibile/probabile che altre persone siano state infettate " dal virus aviario A (H5N1) ad alta patogenicità che sta alimentando l'epidemia in corso tra le vacche negli Usa, "ma non siano state ... Continua a leggere>>

aviaria e rischio pandemia, altri casi umani non diagnosticati - 'E' possibile/probabile che altre persone siano state infettate' dal virus dell'aviaria A(H5N1) ad alta patogenicità che sta alimentando l'epidemia in corso tra le vacche negli Usa, 'ma non siano stat ... Continua a leggere>>