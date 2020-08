Le manifestazioni in Bielorussia contro la vittoria di Lukashenko (Di lunedì 10 agosto 2020) (Foto: Valery Sharifulin/Tass/Getty Images)Le elezioni del 9 luglio in Bielorussia hanno decretato la vittoria schiacciante di Alexander Lukashenko che, con l’80% dei consensi, ha conquistato il sesto mandato consecutivo da presidente. Un risultato scontato in un paese definito da molti l‘ultima dittatura d’Europa che, però, non ha impedito a migliaia di cittadini di scendere in piazza a Minsk e protestare, denunciando brogli e manipolazioni del voto. La polizia ha represso duramente le manifestazioni che sono andate avanti tutta la notte: sono stati usati lacrimogeni e granate stordenti per disperdere la folla e si contano decine di feriti, colpiti dai manganelli delle forze dell’ordine. Alcuni manifestanti – anche se non si sa il numero preciso – sono stati ... Leggi su wired

