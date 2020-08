Juventus, Pirlo lascia vuota la panchina dell’U23: c’è l’idea Grosso, a tallonarlo Barzagli (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha scelto l'erede in panchina dopo l'esonero di Maurizio Sarri: è Andrea Pirlo.Juventus, Paratici: “Pirlo una decisione juventina, un predestinato. Tutto sull’esonero di Sarri”L'ex centrocampista bianconero qualche giorno fa era stato scelto come allenatore dell'U23, ma la chiamata da parte della prima squadra ha chiaramente portato l'ex Milan ad accettare la proposta. Adesso serve riempire nuovamente la panchina della seconda squadra: il nome che gira con insistenza nelle ultime ore è quello di Fabio Grosso che sarebbe in vantaggio su Andrea Barzagli. L'ex terzino mancino campione del mondo conosce molto bene l'ambiente Juve, avendo guidato negli anni scorsi la Primavere del club piemontese dal 2014 al 2017 e ... Leggi su mediagol

