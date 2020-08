Il Bayern asfalta il Chelsea: 4-1, Lewandowski protagonista assoluto (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto facile per il Bayern Monaco, che batte 4-1 il Chelsea e passa ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà il Barcellona. Leggi su tuttonapoli

ac_gianmarco : @Dulafive Secondo me il Bayern li asfalta, il Barcellona oggi deve ringraziare che si è trovato davanti una squadra di morti. - 100x100Napoli : #Lewandowski mattatore della serata. - tuttonapoli : Il Bayern asfalta il Chelsea: 4-1, Lewandowski protagonista assoluto - MuttoJT : @vDoodoooooo @THEF7ia il Bayern li asfalta al 99% se quello non fa l'alieno -

Tutto facile per il Bayern Monaco, che batte 4-1 il Chelsea e passa ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà il Barcellona. Robert Lewandowski è il protagonista assoluto della sfida: d ...Show della Lazio sul campo del Verona. Immobile ha segnato una tripletta, è salito a 34 gol e ha agganciato Lewandowski in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro. Grandi notizie per la Lazio e per C ...