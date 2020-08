Gli Under 20 più forti al mondo: riecco i talenti brasiliani (Di sabato 8 agosto 2020) La Gazzetta ogni anno per tradizione fa una classifica dei migliori Under 20 al mondo e quest'anno tocca a loro, ai migliori 80 campioncini nati dal primo gennaio 2000 in avanti. Oggi viene ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Gli Under La nostra classifica degli U20 più forti: talenti brasiliani, qualche gemma italiana La Gazzetta dello Sport Calciomercato Juventus, panchina Under 23 | Sfida a due per il post Pirlo

La Juventus alla prese con la scelta del nuovo allenatore della squadra Under 23. Per il dopo Pirlo è corsa tra due ex bianconeri Juventus ancora alle prese con la scelta dell’allenatore. Stavolta que ...

Sarri paga per il "disastro" Esonerato dalla Juventus

Maurizio Sarri ha pagato a caro prezzo l'eliminazione in Champions League per mano del Lione di Rudi Garcia. Il tecnico toscano è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus e questa sc ...

