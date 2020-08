Beirut, guerriglia per le strade: 109 feriti e comunicazioni interrotte (Di sabato 8 agosto 2020) Beirut guerriglia per le strade della grande città in seguito a quanto è accaduto negli ultimi giorni. La gente è stanca e chiede importanti cambiamenti al governo. Stamattina tantissime persone si erano radunate per le strade di Beirut per iniziare una protesta antigovernativa. L’esplosione di qualche giorno fa al porto ha causato panico, distruzione ed … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Beirut, scene di guerriglia in centro: ucciso un militare, assalto alle sedi dei ministeri - Agenzia_Ansa : Guerriglia in centro a #Beirut, ucciso un poliziotto, secondo #aljazeera. Feriti 109 manifestanti. Hezbollah tenta… - sabrinatehilim : RT @luisaloffredo28: #Beirut, guerriglia urbana contro il governo nel 'sabato della rabbia': oltre 100 feriti, morto un agente. Occupato il… - Carmela_oltre : RT @PieraBelfanti: Guerriglia cittadina, scontri manifestanti un gruppo ha fatto irruzione nelle Sedi dei Ministeri; il tentativo della Pol… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Guerriglia in centro a #Beirut, ucciso un poliziotto, secondo #aljazeera. Feriti 109 manifestanti. Hezbollah tenta l'assa… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut guerriglia Beirut: guerriglia in città, ucciso un poliziotto. Feriti 109 manifestanti ANSA Nuova Europa Beirut, proteste antigovernative: è guerriglia per le strade

Guerriglia a Beirut, le immagini di Sky TG24

