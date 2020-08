Coronavirus, 50 nuovi casi tra ieri e oggi in Abruzzo, dato più alto da 3 mesi (Di venerdì 7 agosto 2020) L'Aquila - Trentanove casi contenuti nel bollettino ufficiale della Regione, a cui se ne aggiungono una quindicina accertati nelle ultime ore e non ancora inseriti: oltre 50 nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo in un solo giorno. E' il dato più alto degli ultimi tre mesi, per vedere numeri tanto elevati bisogna tornare indietro alla seconda metà di aprile. Considerando i soli dati contenuti nel bollettino, dal 31 luglio ad oggi si registra un incremento di 92 nuovi casi. Il totale ufficiale è di 3.474 pazienti. Dei 39 casi comunicati dalla Regione, 34 riguardano migranti ospiti in tre strutture e cinque sono relativi al territorio: un paziente a Lanciano (Chieti), ... Leggi su abruzzo24ore.tv

