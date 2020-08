Cristiano Ronaldo si presenta al mondo – 6 agosto 2003 – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 6 agosto 2003 Cristiano Ronaldo disputava la partita contro il Manchester United che lo fa conoscere al mondo, stregando Ferguson Quella del 6 agosto 2003 è una data che rimarrà significativa per la storia del calcio degli anni susseguenti. È il giorno in cui lo Sporting Lisbona di Cristiano Ronaldo affronta il Manchester United di Alex Ferguson. In campo, in televisione e sugli spalti si impiega pochissimo tempo a capire le straordinarie doti di quel ragazzo allora appena diciottenne. Terminata la partita, Ferguson e i suoi ragazzi non hanno dubbi: quel giovane portoghese va assolutamente acquistato. Appena una settimana dopo i Red Devils sigleranno l’accordo con la società lusitana ... Leggi su calcionews24

