Prezzo oro: superata soglia psicologica di 2000 dollari oncia (Di mercoledì 5 agosto 2020) C'è da considerare che politiche espansive come quelle approntate un po' ovunque nel mondo, favoriscono una ascesa dell'oro, che ritrova appeal rispetto ad asset concorrenti come il dollaro ed i bond, i cui rendimenti restano a zero Leggi su firenzepost

ROMA – E’ nuovo record storico oltre i 2.000 dollari per l’Oro, che ha raggiunto sui mercati internazionali un picco di 2.038 dollari l’oncia, in rialzo dell’1% rispetto la vigilia. La soglia ...

Consulenti, state dando un occhio al petrolio?

I prezzi del petrolio hanno perso il 36% nel primo semestre del 2020, a causa del calo vertiginoso della domanda di greggio determinato dalla pandemia di COVID-19. Questo non solo porta con sé il risc ...

ROMA – E' nuovo record storico oltre i 2.000 dollari per l'Oro, che ha raggiunto sui mercati internazionali un picco di 2.038 dollari l'oncia, in rialzo dell'1% rispetto la vigilia. La soglia ...