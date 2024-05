Fabrizio Corona | Quanto guadagnano i vip a L’Isola e Tu Si Que Vales

(Di lunedì 6 maggio 2024) In questi mesiè diventato un vero prezzemolino dei podcast e dopo essere apparso a Gurulandia, Symposium e Denaropoli, questa settimana è stato ospite anche a Mondo Cash, dove ha spiegato com’è cambiato il mondo del gossip e quello della televisione. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che nell’ambiente dello spettacolo circolerebbero molti meno soldi rispetto a venti anni fa.tra le tante cose ha parlato di presunti cachet dedei Famosi, Tu Si Quee altri programmi. Insomma, stando alle parole di, le ospitate nei talk e le partecipazioni nei reality non sarebbero più un…: “Un crollo del 97% nel gossip,pagavano prima”. “Prima c’erano molti più soldi nel mondo dello ...

