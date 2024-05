Sparatoria in strada - raggiunta da un proiettile in auto | morta bambina di 4 anni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 6 maggio 2024)inraggiungeche si trovava in: per la piccola non c’è stato nulla da fare Ennesimaquella che si è verificata ed arriva direttamente dagli Stati Uniti D’America. Questa che stiamo per raccontarvi, però, è una tragedia che ha visto come vittima unainnocente di soli 4che, ovviamente, non aveva nulla a che fare con la criminalità. Un destino beffardo per lei che si trovava nel posto sbagliato ed al momento sbagliato. Si chiamava Ty’ah Settles ed aveva solo 4. La sua “colpa”? Quella di trovarsi incon il resto della sua famiglia.nel Paese (Ansa Foto) Cityrumors.itSe ne stava comodamente sul suo seggiolino senza ...