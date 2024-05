Haiquan Industrial Co annuncia la collaborazione con il famoso artista Bai-Yu

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il“Baiyu” Bo-Xi Lin si è incontrato con il vino che invecchia sott’acqua alla Biennale di Venezia, fondendo arte e vino pregiato. TAINAN, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–La mostra personale del“Baiyu” Bo-Xi Lin si è tenuta alla Biennale di Venezia dal 19 aprile al 7 luglio. Uno dei punti salienti della mostra è stata la creazione di un dipinto intitolato “Fish Swim Boundlessly, Dragon Dance with Half a Cup of Fragrance”, progettato specificamente per l’invecchiamento del vino in immersione dallaCo. L’opera d’arte mostrava la perfetta combinazione tra l’invecchiamento del vino sott’acqua e il dipinto, con i motivi del dipinto incorporati nell’etichetta del vino, creando una fusione perfetta e offrendo una bella interpretazione dell’arte e ...